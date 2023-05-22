Пульмонолог Белоглазова предостерегла людей с болезнями лёгких от посещения бани

Кандидат медицинских наук врач-пульмонолог Ирина Белоглазова предупредила, что людям с заболеваниями лёгких стоит воздержаться от посещения бань и саун.

В парных во влажной среде присутствуют вредные микроорганизмы и грибы, которые могут спровоцировать обострение заболевания, сообщила врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«К сожалению нашему огромному, нет сейчас предикторов, чтобы сделать скрининг и сказать, на что у тебя разовьётся болезнь», — констатировала Белоглазова.

Ранее иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с URA.RU предупредил, что клещи являются переносчиками более 30 заболеваний, помимо энцефалита и боррелиоза (болезнь Лайма).