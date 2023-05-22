Холдинг S8 Capital приобрёл российские активы компании Continental
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Об этом РИА Новости рассказали в холдинге.
«Многопрофильный холдинг S8 Capital приобрёл российские активы Continental с целью их дальнейшего развития», — сказал агентству управляющий директор S8 Capital Торстен Шуберт.
Как отметил Шуберт, за сотрудниками всех приобретённых компаний остаются их рабочие места.
Он добавил, что в ближайшее время состоится переименование полученных активов.
В марте вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко выразил мнение, что уход компании Continental из России ни на что не повлияет.