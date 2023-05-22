Холдинг S8 Capital приобрёл российские активы компании Continental

Холдинг S8 Capital завершил сделку по приобретению российских активов компании Continental, включая завод шин, который находится в Калужской области.

Об этом РИА Новости рассказали в холдинге.

«Многопрофильный холдинг S8 Capital приобрёл российские активы Continental с целью их дальнейшего развития», — сказал агентству управляющий директор S8 Capital Торстен Шуберт.

Как отметил Шуберт, за сотрудниками всех приобретённых компаний остаются их рабочие места.

Он добавил, что в ближайшее время состоится переименование полученных активов.

В марте вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко выразил мнение, что уход компании Continental из России ни на что не повлияет.