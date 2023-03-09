Автоэксперт Казаченко прокомментировал уход компании Continental
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«Предприятия останавливались, потом возобновили производство. Была заключена сделка по продаже, Федеральная антимонопольная служба её подтвердила. Завод работает», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, стоимость шин может быть снижена, а их состав останется прежним, так как технологии производства давно известны.
Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.