Автоэксперт Казаченко прокомментировал уход компании Continental

Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко выразил мнение, что уход компании Continental из России ни на что не повлияет.

«Предприятия останавливались, потом возобновили производство. Была заключена сделка по продаже, Федеральная антимонопольная служба её подтвердила. Завод работает», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, стоимость шин может быть снижена, а их состав останется прежним, так как технологии производства давно известны.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.