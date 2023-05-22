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Четырёх участников битвы за Артёмовск с Урала посмертно наградили орденами Мужества

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Четырёх жителей свердловского города Ирбита посмертно наградили орденами Мужества за героизм, проявленный в боях под Артёмовском.
Четырёх участников битвы за Артёмовск с Урала посмертно наградили орденами Мужества
  • © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

«В ходе боёв под Артёмовском (Бахмутом) 16 мая при выполнении боевого задания погибли Анатолий Антонов, Антон Габдрафитов, Сергей Гаврилов и Дмитрий Перевозников. За проявленный героизм указом президента страны все четверо награждены орденами Мужества (посмертно)», — говорится в сообщении горадминистрации.

Мужчины были призваны на фронт в рамках объявленной ранее мобилизации. Глава города Николай Юдин объявил 23 мая днём траура по погибшим землякам.

Ночью 21 мая Минобороны России заявило, что город полностью освобождён.

Также российские военные уничтожили в районе Красного автомобильный мост, по которому в Артёмовск перебрасывались подкрепления ВСУ.

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