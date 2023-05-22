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Советник главы Крыма Крючков заявил о технологическом отключении света в Симферополе

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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что в Симферополе произошло технологическое отключение электроэнергии.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Технологическое отключение электроэнергии в Симферополе. Сработала автоматика», — говорится в сообщении.

Крючков отметил, что электричество должно появиться в домах «через тридцать-сорок минут».

В апреле в некоторых районах Крыма уже возникали перебои с электричеством.

Также глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук заявил, что в Каховке восстановили электроснабжение после обстрелов украинских боевиков, совершённых 16 мая.

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