Перебои с электричеством возникли в некоторых районах Крыма

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Перебои с электричеством возникли в некоторых районах Крыма.
Перебои с электричеством возникли в некоторых районах Крыма
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Об этом сообщает пресс-служба компании «Крымэнерго».

«В 13:54 в результате отключения генерации на Балаклавской ТЭС произошло срабатывание противоаварийной автоматики, что привело к обесточиванию части потребителей в нескольких районах Республики Крым», — приводит сообщение РИА Новости.

Энергетики приступили к ликвидации последствий аварии.

Ранее без электроснабжения в Лисичанске и Рубежном в ЛНР остались почти 15 тыс. абонентов.

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