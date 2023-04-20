В Лисичанске и Рубежном почти 15 тысяч абонентов остались без света из-за аварии
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона.
«Без электроснабжения 1464 абонента в городе Рубежном и 13 467 абонентов в городе Лисичанске, суммарно 14 931 абонент», — говорится в сообщении.
Сотрудники аварийных служб работают над устранением аварии.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что будет лично контролировать ликвидацию последствий обстрела Мелитополя со стороны армии Украины 2 апреля.
Как сообщила мэр города Галина Данильченко, тяговая подстанция локомотивного депо в Мелитополе, которая была повреждена при обстреле со стороны армии Украины, обеспечивала светом часть жилого района.