В Лисичанске и Рубежном почти 15 тысяч абонентов остались без света из-за аварии

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Без электроснабжения в Лисичанске и Рубежном в ЛНР остались почти 15 тыс. абонентов.
В Лисичанске и Рубежном почти 15 тысяч абонентов остались без света из-за аварии
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона.

«Без электроснабжения 1464 абонента в городе Рубежном и 13 467 абонентов в городе Лисичанске, суммарно 14 931 абонент», — говорится в сообщении.

Сотрудники аварийных служб работают над устранением аварии.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что будет лично контролировать ликвидацию последствий обстрела Мелитополя со стороны армии Украины 2 апреля.

Как сообщила мэр города Галина Данильченко, тяговая подстанция локомотивного депо в Мелитополе, которая была повреждена при обстреле со стороны армии Украины, обеспечивала светом часть жилого района.

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