В Каховке восстановили электроснабжение после обстрелов боевиков ВСУ

Глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук заявил, что в Каховке восстановили электроснабжение после обстрелов украинских боевиков, совершённых 16 мая.

«Восстановлено. Службы это оперативно делают», — цитирует его ТАСС.

Уточняется, что в результате обстрелов украинских террористов погибла женщина и были повреждены линии электропередачи, в результате чего без электричества остались несколько сотен человек.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о возросшем количестве обстрелов ДНР боевиками ВСУ.