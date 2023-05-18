В Каховке восстановили электроснабжение после обстрелов боевиков ВСУ
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«Восстановлено. Службы это оперативно делают», — цитирует его ТАСС.
Уточняется, что в результате обстрелов украинских террористов погибла женщина и были повреждены линии электропередачи, в результате чего без электричества остались несколько сотен человек.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о возросшем количестве обстрелов ДНР боевиками ВСУ.