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Пушилин заявил о возросшем количестве обстрелов ДНР боевиками ВСУ

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о возросшем количестве обстрелов ДНР боевиками ВСУ.
Пушилин заявил о возросшем количестве обстрелов ДНР боевиками ВСУ
  • РИА Новости

«Количество обстрелов действительно увеличилось, увеличилось и количество раненых, погибших, разрушенной инфраструктуры», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, это не первый подобный всплеск активности украинских боевиков, и российские войска делают всё, чтобы купировать ситуацию и подавлять огневые точки ВСУ.

Пушилин также добавил, что данная активизация обстрелов может быть связана с готовящимся контрнаступлением украинских террористов.

«Но наши вооружённые силы готовы к любому развитию событий», — подчеркнул он.

Ранее боевики обстреляли Ясиноватую в ДНР, впервые использовав турецкую РСЗО 122-мм калибра.

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