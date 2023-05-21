В Бурятии тушат пожар в лесной местности, куда не может пройти техника

В Баунтовском районе Бурятии тушат лесной пожар в труднодоступной местности, куда не может пройти техника.

Информация об этом появилась в Telegram-канале агентства лесного хозяйства Бурятии.

По информации агентства, пожар разделился на две кромки.

«Тушение одной кромки осложняется болотистой местностью, а другая кромка идёт в гору», — заявили в агентстве.

Отмечается, что на тушении работают 25 пожарных-десантников. Общая площадь, пройденная огнём, составила 360 га, из которых 300 — нелесная площадь.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области до 25 мая сохранится высокая пожароопасность лесов и торфяников.

Также в Тюменской области были зафиксированы восемь лесных пожаров площадью более 190 га.