В Бурятии тушат пожар в лесной местности, куда не может пройти техника
Информация об этом появилась в Telegram-канале агентства лесного хозяйства Бурятии.
По информации агентства, пожар разделился на две кромки.
«Тушение одной кромки осложняется болотистой местностью, а другая кромка идёт в гору», — заявили в агентстве.
Отмечается, что на тушении работают 25 пожарных-десантников. Общая площадь, пройденная огнём, составила 360 га, из которых 300 — нелесная площадь.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области до 25 мая сохранится высокая пожароопасность лесов и торфяников.
Также в Тюменской области были зафиксированы восемь лесных пожаров площадью более 190 га.