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Высокая пожароопасность лесов и торфяников сохранится в Нижегородской области до 25 мая

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Высокая пожарная опасность лесов и торфяников сохранится в Нижегородской области до 25 мая, заявили в региональном ГУ МЧС России.
Высокая пожароопасность лесов и торфяников сохранится в Нижегородской области до 25 мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru.

Как напомнили спасатели, при четвёртом и пятом классах пожароопасности запрещено посещать леса.

По данным Минлесхоза, с начала сезона в регионе произошло два лесных пожара.

Также стало известно, что до 22 мая на юге Тюменской области будет действовать штормовое предупреждение, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на Гидрометцентр. В большинстве районов сохранится пятый класс пожароопасности лесов.

В регионе прогнозируется сухая погода, температура воздуха составит до +25 °С.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в выходные.

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