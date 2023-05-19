Высокая пожароопасность лесов и торфяников сохранится в Нижегородской области до 25 мая
- РИА Новости
Об этом сообщает newsnn.ru.
Как напомнили спасатели, при четвёртом и пятом классах пожароопасности запрещено посещать леса.
По данным Минлесхоза, с начала сезона в регионе произошло два лесных пожара.
Также стало известно, что до 22 мая на юге Тюменской области будет действовать штормовое предупреждение, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на Гидрометцентр. В большинстве районов сохранится пятый класс пожароопасности лесов.
В регионе прогнозируется сухая погода, температура воздуха составит до +25 °С.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в выходные.