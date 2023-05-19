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Синоптик Цыганков спрогнозировал небольшое похолодание в Москве в выходные

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Анастасия Белоусова
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в выходные.
Синоптик Цыганков спрогнозировал небольшое похолодание в Москве в выходные
  • РИА Новости

«Сегодня и на субботу и воскресенье идёт поток более холодного воздуха. Эти три дня будут более прохладные, чем вчера», — сказал синоптик.

По его прогнозу, сегодня в Москве и области ожидается облачная погода, местами пройдут дожди.

«Температура +17...+19 °С. В ночь на субботу +7...+9 °С, днём в субботу облачно и также могут быть дожди. Ветер северный, температура +17...+19 °С. В ночь на воскресенье возможны дожди. В воскресенье вероятность дождей с грозами увеличивается, температура остаётся также +17...+19 °С. С понедельника потепление», — добавил он.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова заявила, что к субботе, 20 мая, в столичном регионе ожидается похолодание.

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