Синоптик Позднякова спрогнозировала похолодание в Москве к 20 мая
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«Заморозков не ждём, но и состояния жаркой погоды не ожидается до конца мая. Так, ночная температура по области в субботу опустится до +3 °С, в столице не ниже +6 °С, а днём столбики термометров не преодолеют отметку выше +17...+18 °С», — сказала она в беседе с «Российской газетой».
По её словам, в понедельник, 22 мая, немного потеплеет, но начнутся дожди, которые будут идти всю неделю.
Со своей стороны, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил, что дожди и понижение температуры в столицу принесёт холодный атмосферный фронт.
«В последний рабочий день в Москве на этой неделе ожидается от +18...+20 °С», — отметил он.
Ранее в Башкирии предупредили о похолодании до +3 °С по ночам в конце недели.