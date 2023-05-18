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Синоптик Позднякова спрогнозировала похолодание в Москве к 20 мая

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Главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова заявила, что к субботе, 20 мая, в столичном регионе ожидается похолодание.
Синоптик Позднякова спрогнозировала похолодание в Москве к 20 мая
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Заморозков не ждём, но и состояния жаркой погоды не ожидается до конца мая. Так, ночная температура по области в субботу опустится до +3 °С, в столице не ниже +6 °С, а днём столбики термометров не преодолеют отметку выше +17...+18 °С», — сказала она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, в понедельник, 22 мая, немного потеплеет, но начнутся дожди, которые будут идти всю неделю.

Со своей стороны, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил, что дожди и понижение температуры в столицу принесёт холодный атмосферный фронт.

«В последний рабочий день в Москве на этой неделе ожидается от +18...+20 °С», — отметил он.

Ранее в Башкирии предупредили о похолодании до +3 °С по ночам в конце недели.

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