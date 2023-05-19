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В Тюменской области зафиксировали восемь лесных пожаров площадью более 190 га

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В Тюменской области по состоянию на утро 19 мая действуют восемь лесных пожаров. За минувшие сутки удалось ликвидировать девять возгораний.
В Тюменской области зафиксировали восемь лесных пожаров площадью более 190 га
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный центр правительства региона.

«По данным на утро 19 мая, в Тюменской области действуют восемь лесных пожаров на общей площади 191,4 га, семь из них локализовано на площади 103,9 га», — прокомментировали в инфоцентре.

Кроме того, в регионе действуют пять ландшафтных пожаров на общей площади 1162 га. Угрозы населённым пунктам нет.

На тушении задействовано 625 человек и 119 единиц техники.

Ранее сайт Nation News сообщал, что в Свердловской области задержали местного жителя за поджог травы, который привёл к возникновению крупного природного пожара площадью 270 га.

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