В Тюменской области зафиксировали восемь лесных пожаров площадью более 190 га
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный центр правительства региона.
«По данным на утро 19 мая, в Тюменской области действуют восемь лесных пожаров на общей площади 191,4 га, семь из них локализовано на площади 103,9 га», — прокомментировали в инфоцентре.
Кроме того, в регионе действуют пять ландшафтных пожаров на общей площади 1162 га. Угрозы населённым пунктам нет.
На тушении задействовано 625 человек и 119 единиц техники.
Ранее сайт Nation News сообщал, что в Свердловской области задержали местного жителя за поджог травы, который привёл к возникновению крупного природного пожара площадью 270 га.