В Тюменской области зафиксировали восемь лесных пожаров площадью более 190 га

В Тюменской области по состоянию на утро 19 мая действуют восемь лесных пожаров. За минувшие сутки удалось ликвидировать девять возгораний.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный центр правительства региона.

«По данным на утро 19 мая, в Тюменской области действуют восемь лесных пожаров на общей площади 191,4 га, семь из них локализовано на площади 103,9 га», — прокомментировали в инфоцентре.

Кроме того, в регионе действуют пять ландшафтных пожаров на общей площади 1162 га. Угрозы населённым пунктам нет.

На тушении задействовано 625 человек и 119 единиц техники.

Ранее сайт Nation News сообщал, что в Свердловской области задержали местного жителя за поджог травы, который привёл к возникновению крупного природного пожара площадью 270 га.