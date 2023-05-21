Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Известия»: Минстрой к 2024 году установит правила строительства деревянных многоэтажек

Короткая ссылка
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России намерено внедрить к 2024 году правила для строительства деревянных домов до 12 этажей.

Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что до конца этого года также будут внесены изменения в нормативы.

«Уже разрабатываются первые такие проекты», — говорится в сообщении.

Речь идёт о гостиничных комплексах в Москве, Московской и Иркутской областях, в Карелии и на Кавказе.

При этом в ведомстве добавили, что для массовой реализации проектов деревянных многоэтажек требуется подготовка десятков СНиПов.

«Большая часть из них уже составлена», — говорится в статье.

Ранее в Госдуме предложили новые нормы для повышения качества отделки в новостройках.

Также российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в 2023 году в России планируется ввести 103 млн квадратных метров жилья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить