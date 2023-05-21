«Известия»: Минстрой к 2024 году установит правила строительства деревянных многоэтажек
Об этом пишет газета «Известия».
Отмечается, что до конца этого года также будут внесены изменения в нормативы.
«Уже разрабатываются первые такие проекты», — говорится в сообщении.
Речь идёт о гостиничных комплексах в Москве, Московской и Иркутской областях, в Карелии и на Кавказе.
При этом в ведомстве добавили, что для массовой реализации проектов деревянных многоэтажек требуется подготовка десятков СНиПов.
«Большая часть из них уже составлена», — говорится в статье.
Ранее в Госдуме предложили новые нормы для повышения качества отделки в новостройках.
Также российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в 2023 году в России планируется ввести 103 млн квадратных метров жилья.