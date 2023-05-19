Хуснуллин: в 2023 году в России планируется ввести 103 млн квадратных метров жилья

В 2023 году Россия ставит себе амбициозную задачу удержать уровень прошлого года и ввести 103 млн кв. м жилья. Скорее всего, такого показателя удастся добиться, рассказал российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью RT на полях Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«Это непростая задача. Потому что, чтобы, например, сдать 103 млн в прошлом году, мы три года очень активно работали. Причём, я напоминаю, что мы выросли, что у нас в 2020 году был ввод 82 млн, потом, в 2021 году, 92 млн, а в 2022 году почти 103 млн. То есть мы прирастали очень большими темпами. И, конечно, такую динамику, там, по 10%, по 8% в год, прирастать непросто», — рассказал вице-премьер.

Сложности связаны с тем, что и площадки заканчиваются свободные, и инженерных мощностей не хватает, пояснил Хуснуллин.

«Всё равно экономическая ситуация влияет, люди задумываются: брать, не брать квартиры? Хотя мы очень серьёзно поддерживаем льготную ипотеку и стимулируем это. Поэтому мы видим, что в этом году мы 103 млн, скорее всего, сдадим. По итогам четырёх месяцев мы видим, что по многоквартирному жилью мы идём с опережением 7%», — отметил он.

Как ранее отмечал вице-премьер, в 2022 году ввод жилья в России вырос на 10% и впервые за весь постсоветский период превысил 101,5 млн кв. м. Это позволило улучшить жилищные условия 3,6 млн семей.