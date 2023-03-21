В Госдуме предложили новые нормы для повышения качества отделки в новостройках

В России для первичного жилья стандарт-класса предложили ужесточить правила отделки. Авторы инициативы предлагают применять более качественные материалы и технологии.

Инициативу за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александра Якубовского направили главе Минстроя Иреку Файзуллину, передают «Известия».

Предлагается исключить использование линолеума, установить критерии качества используемых дверей, ввести нормы гидроизоляции санузлов, сделать обязательной керамическую плитку в санузлах и другое.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в ходе беседы в пресс-центре НСН анонсировала новый законопроект в сфере ЖКХ.