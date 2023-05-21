Эксперт Винокуров: востребованным языком для военных переводчиков является украинский

Вице-президент Лиги военных дипломатов, бывший военный переводчик Владимир Винокуров заявил, что одним из самых востребованных языков для российских военных переводчиков сегодня является украинский.

По его словам, военные переводчики нужны прежде всего в горячих точках, а Украина на сегодняшний день является «самой горячей точкой для России».

«Сегодня существует спрос на сертифицированных специалистов с украинским языком, и он будет дальше расти», — цитирует Винокурова РИА Новости.

При этом Винокуров отметил, что специалисты с украинским языком всегда были нужны и в мирное время, даже несмотря на его схожесть с русским.

В декабре прошлого года были опубликованы результаты исследования, согласно которому в России выросло число вакансий для знающих китайский язык.

Также сообщалось, что на Украине хотят убрать русский язык из паспортов старого образца.