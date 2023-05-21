Эксперт Винокуров: востребованным языком для военных переводчиков является украинский
По его словам, военные переводчики нужны прежде всего в горячих точках, а Украина на сегодняшний день является «самой горячей точкой для России».
«Сегодня существует спрос на сертифицированных специалистов с украинским языком, и он будет дальше расти», — цитирует Винокурова РИА Новости.
При этом Винокуров отметил, что специалисты с украинским языком всегда были нужны и в мирное время, даже несмотря на его схожесть с русским.
В декабре прошлого года были опубликованы результаты исследования, согласно которому в России выросло число вакансий для знающих китайский язык.
Также сообщалось, что на Украине хотят убрать русский язык из паспортов старого образца.