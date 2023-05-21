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Задержанный за сожжение Корана в Волгограде признал свою вину

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Задержанный в Волгограде за сожжение Корана по заданию СБУ мужчина признал свою вину.

Об этом информирует ТАСС.

По словам задержанного, он приобрёл Коран по заданию СБУ и сжёг его 4 мая у мечети, снимая происходящее на телефон.

Отмечается, что затем мужчина отправил видеоматериалы сотрудникам Службы безопасности Украины.

«Я это делал с целью разжигания религиозной розни между крестьянами и мусульманами Волгоградской области», — сказал задержанный.

Ранее СК возбудил дело по факту сожжения Корана в Волгограде.

В апреле было возбуждено уголовное дело после публикации видео с осквернением Корана в Москве.

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