Задержанный за сожжение Корана в Волгограде признал свою вину
Об этом информирует ТАСС.
По словам задержанного, он приобрёл Коран по заданию СБУ и сжёг его 4 мая у мечети, снимая происходящее на телефон.
Отмечается, что затем мужчина отправил видеоматериалы сотрудникам Службы безопасности Украины.
«Я это делал с целью разжигания религиозной розни между крестьянами и мусульманами Волгоградской области», — сказал задержанный.
Ранее СК возбудил дело по факту сожжения Корана в Волгограде.
В апреле было возбуждено уголовное дело после публикации видео с осквернением Корана в Москве.