Повара-волонтёры из Челябинска организовали проект по поднятию духа населения в Донбассе
Повара передвижной кухни «Вкус Победы» рассказали корреспонденту RT Сами Абу Деябу, как разъезжают по районам боевых действий в регионе и как стремятся подарить хорошие эмоции жителям.
По словам одного из волонтёров, они уже около двух месяцев занимаются поднятием духа солдат и местного населения.
Ранее RT рассказал, как 14-летний Тимофей Криницын из Нижнего Тагила шьёт тактические носилки для раненных в зоне СВО военнослужащих.