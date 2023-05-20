Повара-волонтёры из Челябинска организовали проект по поднятию духа населения в Донбассе

Волонтёры из Челябинска привезли свой фирменный фастфуд в Донбасс — для поднятия духа солдат и местного населения.

Повара передвижной кухни «Вкус Победы» рассказали корреспонденту RT Сами Абу Деябу, как разъезжают по районам боевых действий в регионе и как стремятся подарить хорошие эмоции жителям.

По словам одного из волонтёров, они уже около двух месяцев занимаются поднятием духа солдат и местного населения.

Ранее RT рассказал, как 14-летний Тимофей Криницын из Нижнего Тагила шьёт тактические носилки для раненных в зоне СВО военнослужащих.