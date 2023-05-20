Неизвестный устроил стрельбу в спортзале в Красноярске

Неизвестный устроил стрельбу в одном из спортзалов Красноярска, его разыскивают, сообщает региональный главк МВД.

«Около получаса назад в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из спортивных залов на Ярыгинской набережной неустановленное лицо подошло к администратору, осуществило два выстрела в воздух из оружия неустановленного образца», — приводит РИА Новости сообщение.

Преступник потребовал выдачи денежных средств, после чего скрылся.

В апреле в Москве произошёл конфликт со стрельбой, пострадал один человек. По имеющимся данным, злоумышленник выстрелил в мужчину и скрылся.