Неизвестный устроил стрельбу в спортзале в Красноярске
- РИА Новости
«Около получаса назад в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из спортивных залов на Ярыгинской набережной неустановленное лицо подошло к администратору, осуществило два выстрела в воздух из оружия неустановленного образца», — приводит РИА Новости сообщение.
Преступник потребовал выдачи денежных средств, после чего скрылся.
В апреле в Москве произошёл конфликт со стрельбой, пострадал один человек. По имеющимся данным, злоумышленник выстрелил в мужчину и скрылся.