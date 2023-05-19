В центре Москвы в ходе конфликта со стрельбой пострадали два человека
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
По данным ведомства, произошёл бытовой конфликт между тремя гражданами.
«В ходе выяснения отношений один из участников применил, предположительно, травматическое оружие», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.
По предварительной информации, два человека пострадали, их госпитализировали.
Стрелявшего задержала полиция.
В апреле в Москве произошёл конфликт со стрельбой, пострадал один человек. По имеющимся данным, злоумышленник выстрелил в мужчину и скрылся.