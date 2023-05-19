В центре Москвы в ходе конфликта со стрельбой пострадали два человека

В Москве на улице Маросейке произошёл конфликт со стрельбой, в результате инцидента пострадали два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, произошёл бытовой конфликт между тремя гражданами.

«В ходе выяснения отношений один из участников применил, предположительно, травматическое оружие», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.

По предварительной информации, два человека пострадали, их госпитализировали.

Стрелявшего задержала полиция.

В апреле в Москве произошёл конфликт со стрельбой, пострадал один человек. По имеющимся данным, злоумышленник выстрелил в мужчину и скрылся.