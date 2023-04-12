В Москве произошёл конфликт со стрельбой, злоумышленник скрылся

Короткая ссылка
В Москве произошёл конфликт со стрельбой, пострадал один человек. По имеющимся данным, злоумышленник выстрелил в мужчину и скрылся.
В Москве произошёл конфликт со стрельбой, злоумышленник скрылся
  • РИА Новости

Замначальника УИиОС ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь рассказала РИА Новости, что инцидент произошёл вечером 12 апреля в Щербинке.

«Между группой граждан произошёл конфликт, в ходе которого неизвестный произвёл выстрелы, предположительно, из травматического оружия, после чего с места происшествия скрылся. В результате один человек получил телесные повреждения и направлен в медицинское учреждение», — сказала Гузь.

По словам источника агентства, у пострадавшего гражданина ранение ноги.

Полицейские разыскивают злоумышленников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить