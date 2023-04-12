В Москве произошёл конфликт со стрельбой, злоумышленник скрылся
- РИА Новости
Замначальника УИиОС ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь рассказала РИА Новости, что инцидент произошёл вечером 12 апреля в Щербинке.
«Между группой граждан произошёл конфликт, в ходе которого неизвестный произвёл выстрелы, предположительно, из травматического оружия, после чего с места происшествия скрылся. В результате один человек получил телесные повреждения и направлен в медицинское учреждение», — сказала Гузь.
По словам источника агентства, у пострадавшего гражданина ранение ноги.
Полицейские разыскивают злоумышленников.