Захарова: обычные граждане Грузии не могут выступать против авиасообщения с Россией
- РИА Новости
«Если ты представляешь свой народ, а не проплаченный кем-то заказ, ты не можешь быть против прямого рейса», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Она отметила, что необходимо учитывать количество граждан и семей, проживающих одновременно в двух странах.
Таким образом она прокомментировала реакцию некоторых грузинских политиков на восстановление авиасообщения между Россией и Грузией.
19 мая в Грузию прилетел первый после возобновления авиасообщения самолёт из России.
Также стало известно, что Росавиация выдала Georgian Airways разрешение на рейсы между Тбилиси и Москвой.