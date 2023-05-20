Захарова: обычные граждане Грузии не могут выступать против авиасообщения с Россией

Представляющий свой народ грузинский политик не может выступать против запуска авиасообщения с Россией, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Если ты представляешь свой народ, а не проплаченный кем-то заказ, ты не можешь быть против прямого рейса», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Она отметила, что необходимо учитывать количество граждан и семей, проживающих одновременно в двух странах.

Таким образом она прокомментировала реакцию некоторых грузинских политиков на восстановление авиасообщения между Россией и Грузией.

19 мая в Грузию прилетел первый после возобновления авиасообщения самолёт из России.

Также стало известно, что Росавиация выдала Georgian Airways разрешение на рейсы между Тбилиси и Москвой.