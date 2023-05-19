Отоларинголог Попова назвала тонзиллит самой частой причиной боли в горле

Оториноларинголог и психотерапевт Светлана Попова рассказала о возможных причинах боли в горле. По её словам, одной из самых частых причин является тонзиллит.

В беседе с Life.ru эксперт отметила, что горло может болеть и при фарингите.

Кроме того, Попова напомнила о таком заболевании, как ларингоневроз (невроз гортани). Это расстройство, связанное с перенапряжением мышц гортани.

«Ларингоневроз может быть временным состоянием, которое проходит самостоятельно, но в некоторых случаях может потребоваться лечение, особенно если симптомы продолжаются длительное время или существенно влияют на качество жизни», — отметила эксперт.

По её словам, горло болит в том числе из-за стоматологических проблем, а также в связи с заболеваниями щитовидной железы.

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