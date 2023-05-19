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Терапевт Рябков: головная боль может быть симптомом гипертонии

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Терапевт онлайн-сервиса Budu Андрей Рябков заявил, что головная боль может быть симптомом серьёзного заболевания, например гипертонии.
Терапевт Рябков: головная боль может быть симптомом гипертонии
  • Gettyimages.ru

«Сталкиваться с частыми головными болями могут люди с метеозависимостью, стрессами, при нарушении сна, в состоянии переутомления или после длительных физических или умственных нагрузок», — сказал он в беседе с Life.ru.

По его словам, головные боли могут наблюдаться на фоне приёма некоторых лекарств. Кроме того, спровоцировать головную боль может нарушенный режим питания.

Чтобы определить причины боли, Рябков посоветовал обратиться к врачам разных профилей.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

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