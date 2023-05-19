Первый вице-премьер Белоусов: России объявили экономическую войну

России объявлена экономическая война, но нужно оставаться в рамках правового поля, заявил первый российский вице-премьер Андрей Белоусов.

«Когда мы говорим, что нельзя выходить за пределы правового поля, конечно, желательно не выходить. Но нужно понимать, что идёт реально война. Нам объявили войну, экономическую войну», — цитирует его ТАСС.

11 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Запад оказывает колоссальное давление, заморозку активов Россия не оставит без ответа.

По его словам, Россия сталкивается с беспрецедентным давлением и экспроприацией своих активов за рубежом.

8 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не видит пользы для республики от присоединения к западным санкциям против России.