Путин пообещал поговорить с отказывающимся от установки протезов участником СВО

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с потерявшим ноги бойцом Абдулой Рафи Джабаром установку протезов, так как он отказывается их устанавливать из-за нежелания надолго покидать Донбасс.

Как сообщает РИА Новости, о данном бойце Путину рассказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Несмотря на свою травму, Абдула поддерживает своё подразделение и помогает готовиться к боевым действиям.

«Владимир Владимирович, огромная просьба: помогите сделать ему новые ноги. Мы не в состоянии его заставить, он не хочет надолго покидать Донбасс, и он послушается только вас», — обратился Баринов к Путину.

В ответ на это российский лидер пообещал поговорить с ним на соответствующую тему.

«Что касается его здоровья, восстановления, мы поговорим с ним отдельно. Не думаю, уверен, мы эту проблему обязательно решим», — подчеркнул президент России.

Подробнее о ситуации на рынке протезов и о том, как их предоставляют участникам СВО, — в материале RT.