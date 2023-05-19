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Путин пообещал поговорить с отказывающимся от установки протезов участником СВО

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Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с потерявшим ноги бойцом Абдулой Рафи Джабаром установку протезов, так как он отказывается их устанавливать из-за нежелания надолго покидать Донбасс.
Путин пообещал поговорить с отказывающимся от установки протезов участником СВО
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, о данном бойце Путину рассказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Несмотря на свою травму, Абдула поддерживает своё подразделение и помогает готовиться к боевым действиям.

«Владимир Владимирович, огромная просьба: помогите сделать ему новые ноги. Мы не в состоянии его заставить, он не хочет надолго покидать Донбасс, и он послушается только вас», — обратился Баринов к Путину.

В ответ на это российский лидер пообещал поговорить с ним на соответствующую тему.

«Что касается его здоровья, восстановления, мы поговорим с ним отдельно. Не думаю, уверен, мы эту проблему обязательно решим», — подчеркнул президент России.

Подробнее о ситуации на рынке протезов и о том, как их предоставляют участникам СВО, — в материале RT.

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