Исследование: большинство московских компаний принимают молодых специалистов на стажировку

Согласно новому исследованию, 69% московских компаний принимают молодых специалистов на стажировку. В 20% компаний есть соответствующие программы, а 49% обучают молодёжь без специально утверждённой концепции.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на сервис SuperJob.

Также выяснилось, что 51% работодателей приглашают на работу более половины тех, кто проходил у них стажировку. Совсем не делают предложений о работе стажёрам лишь 7% менеджеров по персоналу.

Тем временем в Калининградской области рассказали о самых дорогих вакансиях мая, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на компанию HeadHunter.

Лидером стало предложение для ведущего Python-developer в IT-компании. Зарплата — от 240 тыс. до 300 тыс. рублей.

Второе место занимает вакансия врача-косметолога в клинику пластической хирургии. Размер предлагаемой зарплаты — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

На третьей строчке — предложение для судового боцмана с зарплатой от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что опубликован рейтинг сезонных вакансий в регионах России.