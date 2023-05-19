Во флагманском центре Вересаева экстренную помощь получили 352 пациента старше 90 лет
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Флагманский центр больницы имени В.В. Вересаева отвечает новому стандарту экстренной помощи, сообщает НСН.
Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что клиника оснащена высокотехнологичным оборудованием, а врачи перед трудоустройством прошли обучение по специальной программе для персонала флагманских центров.
По её словам, наиболее распространёнными жалобами пациентов были сердечно-сосудистые патологии или травмы.
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