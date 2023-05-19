Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Во флагманском центре Вересаева экстренную помощь получили 352 пациента старше 90 лет

Короткая ссылка
Флагманский центр больницы имени В.В. Вересаева за четыре месяца работы принял свыше 18 тыс. пациентов (56% женщин и 44% мужчин), из которых 352 человека старше 90 лет.
Во флагманском центре Вересаева экстренную помощь получили 352 пациента старше 90 лет
  • Gettyimages.ru

Флагманский центр больницы имени В.В. Вересаева отвечает новому стандарту экстренной помощи, сообщает НСН.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что клиника оснащена высокотехнологичным оборудованием, а врачи перед трудоустройством прошли обучение по специальной программе для персонала флагманских центров.

По её словам, наиболее распространёнными жалобами пациентов были сердечно-сосудистые патологии или травмы.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить