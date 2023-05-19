Во флагманском центре Вересаева экстренную помощь получили 352 пациента старше 90 лет

Флагманский центр больницы имени В.В. Вересаева за четыре месяца работы принял свыше 18 тыс. пациентов (56% женщин и 44% мужчин), из которых 352 человека старше 90 лет.

Флагманский центр больницы имени В.В. Вересаева отвечает новому стандарту экстренной помощи, сообщает НСН.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что клиника оснащена высокотехнологичным оборудованием, а врачи перед трудоустройством прошли обучение по специальной программе для персонала флагманских центров.

По её словам, наиболее распространёнными жалобами пациентов были сердечно-сосудистые патологии или травмы.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.