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В Москве открылись первые 100 торговых точек по продаже клубники

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В Москве открылись более 100 торговых точек, в которых можно купить клубнику и землянику.
В Москве открылись первые 100 торговых точек по продаже клубники
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента торговли и услуг столицы.

«Начиная с 19 мая на более чем 100 площадках можно будет приобрести садовую землянику из Краснодарского края, Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Дагестана, Карачаево-Черкесии и других», — говорится в сообщении.

Впоследствии к ним присоединятся производители из других регионов, в основном из Центрального федерального округа. Количество точек увеличат до 150.

Ранее НСН сообщала, что в парках столицы вновь открываются павильоны «Здоровая Москва».

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