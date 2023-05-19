Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Специалист Власов посоветовал класть трубку в случае звонка из «службы безопасности банка»

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что телефонные мошенники стали названивать россиянам по видеосвязи и создавать иллюзию работы в офисе банка.
Специалист Власов посоветовал класть трубку в случае звонка из «службы безопасности банка»
  • Gettyimages.ru

Как отметил эксперт, мошенники постоянно пытаются найти «новые и новые способы отъёма денег у российской общественности».

«Это как работало, так и будет работать. Всё равно найдутся люди, которые поведутся на это. Ежели бы наши люди не велись, а слушали бы Центробанк, то и не было бы смысла мошенникам придумывать новые штуки, поэтому сейчас они опробуют, потом внесут какие-то коррективы, и какое-то количество людей всё равно поведётся», — объяснил Власов.

В качестве основной рекомендации специалист напомнил, что банк никому не звонит, «кроме как с рекламными предложениями».

«Как только вам говорят, что это из «службы безопасности банка», и ваши деньги утекают со счёта, — кладите трубку», — заключил собеседник RT.

Ранее в ВТБ заявили, что телефонные мошенники стали названивать россиянам по видеосвязи и создавать иллюзию работы в офисе банка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить