Специалист Власов посоветовал класть трубку в случае звонка из «службы безопасности банка»

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что телефонные мошенники стали названивать россиянам по видеосвязи и создавать иллюзию работы в офисе банка.

Как отметил эксперт, мошенники постоянно пытаются найти «новые и новые способы отъёма денег у российской общественности».

«Это как работало, так и будет работать. Всё равно найдутся люди, которые поведутся на это. Ежели бы наши люди не велись, а слушали бы Центробанк, то и не было бы смысла мошенникам придумывать новые штуки, поэтому сейчас они опробуют, потом внесут какие-то коррективы, и какое-то количество людей всё равно поведётся», — объяснил Власов.

В качестве основной рекомендации специалист напомнил, что банк никому не звонит, «кроме как с рекламными предложениями».

«Как только вам говорят, что это из «службы безопасности банка», и ваши деньги утекают со счёта, — кладите трубку», — заключил собеседник RT.

Ранее в ВТБ заявили, что телефонные мошенники стали названивать россиянам по видеосвязи и создавать иллюзию работы в офисе банка.