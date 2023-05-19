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Мошенники стали звонить россиянам по видеосвязи

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В ВТБ заявили, что телефонные мошенники стали названивать россиянам по видеосвязи и создавать иллюзию работы в офисе банка.
Мошенники стали звонить россиянам по видеосвязи
  • Gettyimages.ru

«ВТБ зафиксировал новый тренд мошеннических атак: теперь злоумышленники звонят потенциальным жертвам по видеосвязи, представляясь сотрудниками банков и имитируя работу в офисе», — цитирует заявление банка РИА Новости.

По данным финансового учреждения, мошенники переходят на видеосвязь, если человек не верит, что ему звонит сотрудник банка. При этом суть мошенничества не изменилась: злоумышленники всё так же предлагают перевести деньги на «безопасный счёт», обновить банковское приложение, оформить кредитную заявку и так далее, чтобы в итоге получить доступ в личный кабинет жертвы.

Ранее юрист Иван Соловьёв проинформировал о звонках мошенников с кода 977 с целью перевода средств на счёт.

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT, что телефонные мошенники продолжают совершенствовать способы обмана. По его словам, новая схема касается жителей Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья и отдалённых регионов северо-запада страны.

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