Мошенники стали звонить россиянам по видеосвязи

В ВТБ заявили, что телефонные мошенники стали названивать россиянам по видеосвязи и создавать иллюзию работы в офисе банка.

«ВТБ зафиксировал новый тренд мошеннических атак: теперь злоумышленники звонят потенциальным жертвам по видеосвязи, представляясь сотрудниками банков и имитируя работу в офисе», — цитирует заявление банка РИА Новости.

По данным финансового учреждения, мошенники переходят на видеосвязь, если человек не верит, что ему звонит сотрудник банка. При этом суть мошенничества не изменилась: злоумышленники всё так же предлагают перевести деньги на «безопасный счёт», обновить банковское приложение, оформить кредитную заявку и так далее, чтобы в итоге получить доступ в личный кабинет жертвы.

Ранее юрист Иван Соловьёв проинформировал о звонках мошенников с кода 977 с целью перевода средств на счёт.

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT, что телефонные мошенники продолжают совершенствовать способы обмана. По его словам, новая схема касается жителей Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья и отдалённых регионов северо-запада страны.