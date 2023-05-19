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Фальков: программы магистратуры в новой системе образования будут не во всех вузах

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Программы магистратуры в новой системе высшего образования будут реализовываться не во всех российских вузах.
Фальков: программы магистратуры в новой системе образования будут не во всех вузах
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава министерства Валерий Фальков.

«Всё-таки не может быть магистратура реализована во всех без исключения российских вузах... Регулятор должен иметь право отбора научных и образовательных (учреждений), которые будут реализовывать программы магистратуры», — цитирует его ТАСС.

По словам Фалькова, правила приёма в магистратуру также следует ужесточить и усовершенствовать.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 30 июня разработать и утвердить образовательные стандарты по новой системе высшего образования.

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