Фальков: программы магистратуры в новой системе образования будут не во всех вузах
- РИА Новости
Об этом сообщил глава министерства Валерий Фальков.
«Всё-таки не может быть магистратура реализована во всех без исключения российских вузах... Регулятор должен иметь право отбора научных и образовательных (учреждений), которые будут реализовывать программы магистратуры», — цитирует его ТАСС.
По словам Фалькова, правила приёма в магистратуру также следует ужесточить и усовершенствовать.
Ранее президент России Владимир Путин поручил до 30 июня разработать и утвердить образовательные стандарты по новой системе высшего образования.