«Кама» планирует произвести около десяти тысяч электромобилей «Атом» в России 2025 году

Гендиректор автомобильной компании «Кама» Игорь Поваразднюк сообщил о планах компании произвести около десяти тысяч электромобилей «Атом» в России уже в первый год запуска производства, то есть в 2025 году.

Об этом информирует РИА Новости.

«Уже сейчас, на стадии прототипа, автомобиль интересен и частным лицам, и бизнесу», — сказал Поваразднюк.

По его словам, объём производства будет корректироваться, в том числе в зависимости от того, насколько электромобиль соберёт предзаказы.

Ранее «Кама» представила образец отечественного электромобиля «Атом».

Также в Ассоциации российских автомобильных дилеров рассказали, что объём экспорта китайских машин в Россию в 2022 году составил 162 тыс. единиц, что на 32% больше, чем годом ранее.