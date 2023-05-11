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«Кама» представила образец отечественного электромобиля «Атом»

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Акционерное общество «Кама» представило образец первого отечественного электромобиля «Атом».
«Кама» представила образец отечественного электромобиля «Атом»
  • Gettyimages.ru
  • © Toshe_O

Отмечается, что данный образец планируют выпустить на рынок в 2025 году, он станет первым электромобилем, полностью созданным в России.

«Что касается габаритов электромобиля, то они ориентированы на городское использование и достаточно компактны: так, длина — 3995 мм, ширина — 1780 мм и высота — 1615 мм», — приводит ТАСС заявление компании.

Ранее директор Московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин заявил о высоком спросе на автомобили «Москвич».

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