«Кама» представила образец отечественного электромобиля «Атом»

Акционерное общество «Кама» представило образец первого отечественного электромобиля «Атом».

Отмечается, что данный образец планируют выпустить на рынок в 2025 году, он станет первым электромобилем, полностью созданным в России.

«Что касается габаритов электромобиля, то они ориентированы на городское использование и достаточно компактны: так, длина — 3995 мм, ширина — 1780 мм и высота — 1615 мм», — приводит ТАСС заявление компании.

Ранее директор Московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин заявил о высоком спросе на автомобили «Москвич».