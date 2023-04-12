Гендиректор автозавода Пронин заявил о высоком спросе на автомобили «Москвич»

Директор Московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин заявил о высоком спросе на автомобили «Москвич». По его словам, он оказался выше ожидаемого.

«Сейчас, когда первые автомобили уже поступили в продажу, могу сказать, что интерес к моделям очень высок и превосходит наши ожидания», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, подобная ситуация наблюдается во всех российских регионах, в которых представлены официальные дилеры завода.

Он также уточнил, что высокий спрос на автомобили наблюдается и со стороны корпоративных клиентов. В частности, автозавод не так давно подписал соглашение с одним из крупнейших агрегаторов о поставке 3 тыс. кроссоверов «Москвич 3» и 2 тыс. электромобилей «Москвич 3е» в парки такси и каршеринга.

«Это крупнейший в мире контракт на поставку электромобилей в сервисы такси и каршеринга», —добавил он.

Ранее Пронин заявлял, что серийный выпуск автомобиля «Москвич 6» планируется начать в июле-августе.