Гендиректор: серийный выпуск автомобиля «Москвич 6» планируется начать в июле-августе

Серийное производство автомобиля «Москвич 6» планируется начать в июле-августе текущего года, заявил гендиректор предприятия Дмитрий Пронин.

«Недавно мы показали, как будет выглядеть первый седан в нашей линейке — «Москвич 6». Мы начнём его производить в июле-августе этого года», — цитирует РИА Новости Пронина.

По его словам, старт продаж планируется на сентябрь.

Он отметил, что в 2023 году ожидается запуск производства среднеразмерного кроссовера.

В начале марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте дилерских продаж автомобилей «Москвич 3» в 23 городах.