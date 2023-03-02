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Собянин заявил, что объёмы выпуска автомобилей «Москвич» удвоят через год

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что объёмы выпуска автомобилей «Москвич» удвоят через год.
Собянин заявил, что объёмы выпуска автомобилей «Москвич» удвоят через год
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

«Купить электромобиль «Москвич-3е» и городской кроссовер «Москвич-3» с завтрашнего дня можно будет у всех официальных дилеров. Уже открыты 52 точки продаж и сервисного обслуживания в 23 городах России», — написал мэр.

Он добавил, что в 2022 году с конвейера сошли первые 600 машин, из них 200 с электродвигателем. В этом году планируется выпустить 50 тыс. автомобилей, в том числе 10 тыс. электромобилей.

«Через год удвоим объёмы выпуска», — добавил Собянин.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил об утверждении долгосрочной стратегии развития отечественного автопрома до 2035 года.

23 ноября на автомобильном заводе «Москвич» рассказали о планах произвести 120 тыс. автомобилей в 2025 году, 25 тыс. из которых будут электромобили.

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