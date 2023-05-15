Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Объём экспорта китайских автомобилей в Россию вырос на 32% в 2022 году

Короткая ссылка
В Ассоциации российских автомобильных дилеров рассказали, что объём экспорта китайских машин в Россию в 2022 году составил 162 тыс. единиц, что на 32% больше, чем годом ранее.
Объём экспорта китайских автомобилей в Россию вырос на 32% в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает newizv.ru.

«Доля китайских производителей сейчас подобралась к 40%», — заявили в ассоциации.

Там отметили, что производители из КНР заинтересованы в том, чтобы не только поставлять автомобили, но и открывать в России своё производство.

«В основном китайские партнёры предлагают кроссоверы. Для них этот тип авто очень значим. Они считают, что кроссоверы нужно продвигать в первую очередь. Но наша страна привыкла к седанам, и спрос на них есть», — добавили в ассоциации.

Ранее вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий оформить полис ОСАГО сроком на один месяц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить