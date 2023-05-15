Объём экспорта китайских автомобилей в Россию вырос на 32% в 2022 году

В Ассоциации российских автомобильных дилеров рассказали, что объём экспорта китайских машин в Россию в 2022 году составил 162 тыс. единиц, что на 32% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает newizv.ru.

«Доля китайских производителей сейчас подобралась к 40%», — заявили в ассоциации.

Там отметили, что производители из КНР заинтересованы в том, чтобы не только поставлять автомобили, но и открывать в России своё производство.

«В основном китайские партнёры предлагают кроссоверы. Для них этот тип авто очень значим. Они считают, что кроссоверы нужно продвигать в первую очередь. Но наша страна привыкла к седанам, и спрос на них есть», — добавили в ассоциации.

Ранее вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий оформить полис ОСАГО сроком на один месяц.