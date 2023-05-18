Аксёнов: техническое движение восстановлено на месте схода вагонов в Крыму

Ремонтные бригады восстановили техническое движение на месте схода грузовых вагонов в Симферопольском районе Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«На железнодорожном участке в Симферопольском районе, где сегодня утром с рельсов сошли вагоны, восстановлено техническое движение», — написал Аксёнов в своём Telegram-канале.

Он отметил, что к утру 19 мая пассажирское и грузовое движение будут полностью восстановлены.

Ранее Аксёнов заявил, что вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе, пострадавших нет.

ФГУП «Крымская железная дорога» сообщило, что грузовые вагоны сошли с рельсов из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.