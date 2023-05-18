Глава парламента Крыма Константинов: на железной дороге под Симферополем произошёл подрыв

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что на железной дороге в Симферопольском районе Крыма произошёл подрыв.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, подрыв железной дороги произошёл при вмешательстве посторонних лиц. В связи с произошедшим работают силовые структуры.

Также Константинов назвал сход грузовых вагонов с рельсов в Симферопольском районе проделками украинских террористов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе, пострадавших нет.

ФГУП «Крымская железная дорога» сообщило, что грузовые вагоны сошли с рельсов из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.