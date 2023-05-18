Глава парламента Крыма Константинов: на железной дороге под Симферополем произошёл подрыв
Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.
По его словам, подрыв железной дороги произошёл при вмешательстве посторонних лиц. В связи с произошедшим работают силовые структуры.
Также Константинов назвал сход грузовых вагонов с рельсов в Симферопольском районе проделками украинских террористов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе, пострадавших нет.
ФГУП «Крымская железная дорога» сообщило, что грузовые вагоны сошли с рельсов из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.