Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Глава парламента Крыма Константинов: на железной дороге под Симферополем произошёл подрыв

Короткая ссылка
Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что на железной дороге в Симферопольском районе Крыма произошёл подрыв.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, подрыв железной дороги произошёл при вмешательстве посторонних лиц. В связи с произошедшим работают силовые структуры.

Также Константинов назвал сход грузовых вагонов с рельсов в Симферопольском районе проделками украинских террористов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе, пострадавших нет.

ФГУП «Крымская железная дорога» сообщило, что грузовые вагоны сошли с рельсов из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить