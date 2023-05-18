Глава парламента Крыма связал ЧП с вагонами под Симферополем с украинскими террористами

Глава парламента Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24» назвал сход грузовых вагонов с рельсов в Симферопольском районе проделками украинских террористов.

«Безусловно, это всё проделки украинской террористической команды», — цитирует его РИА Новости.

Константинов выразил уверенность, что жители Крыма непричастны к произошедшему.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе, пострадавших нет.

ФГУП «Крымская железная дорога» сообщило, что грузовые вагоны сошли с рельсов из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.