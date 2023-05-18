Глава парламента Крыма связал ЧП с вагонами под Симферополем с украинскими террористами
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«Безусловно, это всё проделки украинской террористической команды», — цитирует его РИА Новости.
Константинов выразил уверенность, что жители Крыма непричастны к произошедшему.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе, пострадавших нет.
ФГУП «Крымская железная дорога» сообщило, что грузовые вагоны сошли с рельсов из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.