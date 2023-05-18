Медведев провёл заседание рабочей группы ВПК в Челябинске

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев провёл заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии (ВПК) по контролю за производством востребованных видов оружия в Челябинске.

«В Челябинске на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии России по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальный техники и средств поражения рассмотрели вопросы инвестиций в наращивание производственных мощностей на предприятиях ОПК», — написал Медведев во «Вконтакте».

Он отметил, что реализация инвестпроектов и усиление кооперации между предприятиями позволит наращивать поставки востребованных видов оружия в войска.

В марте генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что предприятия ВПК России, несмотря на санкции, не сорвали ни одного экспортного контракта в 2022 году.