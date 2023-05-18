Медведев провёл заседание рабочей группы ВПК в Челябинске
- РИА Новости
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«В Челябинске на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии России по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальный техники и средств поражения рассмотрели вопросы инвестиций в наращивание производственных мощностей на предприятиях ОПК», — написал Медведев во «Вконтакте».
Он отметил, что реализация инвестпроектов и усиление кооперации между предприятиями позволит наращивать поставки востребованных видов оружия в войска.
В марте генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что предприятия ВПК России, несмотря на санкции, не сорвали ни одного экспортного контракта в 2022 году.