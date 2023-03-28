«Рособороэкспорт» заявил о выполнении предприятиями ВПК всех экспортных контрактов в 2022 году

Генеральный директор «Рособороэкспорта» Александр Михеев заявил, что предприятия ВПК России, несмотря на санкции, не сорвали ни одного экспортного контракта в 2022 году.

Как отметила пресс-служба компании, он указал, что благодаря поддержке государства, а также профессионализму и самоотдаче машиностроителей отрасль «успешно прошла жёсткий стресс-тест» и адаптировалась к новым условиям.

«Выполнив государственный оборонный заказ, предприятия не сорвали ни одного экспортного контракта — подтвердили статус России в качестве надёжного партнёра», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, для машиностроителей России 2022 год стал периодом проверки на прочность с активным влиянием множества негативных внешних факторов.

Ранее представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявил, что экспорт российского вооружения в регион Ближнего Востока носит стабильный характер.