Минюст России внёс польскую НПО в перечень нежелательных в стране

Минюст России внёс польскую неправительственную организацию (НПО) «Съезд народных депутатов»* в перечень нежелательных в стране.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Минюстом России в перечень... включена иностранная неправительственная организация «Съезд народных депутатов» («Kongres Deputowanych Ludowych»), Польша», — отмечается в заявлении.

В конце апреля Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность польской НПО «Съезд народных депутатов».

* Иностранная НПО «Съезд народных депутатов» (Польша) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.04.2023.