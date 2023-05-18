Минюст России внёс польскую НПО в перечень нежелательных в стране
- РИА Новости
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Об этом говорится на сайте ведомства.
«Минюстом России в перечень... включена иностранная неправительственная организация «Съезд народных депутатов» («Kongres Deputowanych Ludowych»), Польша», — отмечается в заявлении.
В конце апреля Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность польской НПО «Съезд народных депутатов».
* Иностранная НПО «Съезд народных депутатов» (Польша) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.04.2023.