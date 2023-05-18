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Минюст России внёс польскую НПО в перечень нежелательных в стране

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Минюст России внёс польскую неправительственную организацию (НПО) «Съезд народных депутатов»* в перечень нежелательных в стране.
Минюст России внёс польскую НПО в перечень нежелательных в стране
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Минюстом России в перечень... включена иностранная неправительственная организация «Съезд народных депутатов» («Kongres Deputowanych Ludowych»), Польша», — отмечается в заявлении.

В конце апреля Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность польской НПО «Съезд народных депутатов».

* Иностранная НПО «Съезд народных депутатов» (Польша) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.04.2023.

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