Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность НПО «Съезд народных депутатов»

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность польской НПО «Съезд народных депутатов».

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych), созданной в 2022 году в Польше», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что деятельность НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Целями организации являются насильственный захват власти в стране.

Ранее в России признали нежелательной японскую организацию «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи»*, деятельность которой, как выяснила Генпрокуратура, направлена на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

* Иностранная НПО «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи» (Япония) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 21.04.2023.