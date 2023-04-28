Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность НПО «Съезд народных депутатов»

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Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность польской НПО «Съезд народных депутатов».
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность НПО «Съезд народных депутатов»
  • РИА Новости

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych), созданной в 2022 году в Польше», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что деятельность НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Целями организации являются насильственный захват власти в стране.

Ранее в России признали нежелательной японскую организацию «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи»*, деятельность которой, как выяснила Генпрокуратура, направлена на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

* Иностранная НПО «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи» (Япония) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 21.04.2023.

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