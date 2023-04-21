В России признали нежелательным японский «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи»

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В России признали нежелательной японскую организацию «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи», деятельность которой, как выяснила Генпрокуратура, направлена на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.
В России признали нежелательным японский «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи»
  • РИА Новости

«Цель организации — отторжение от России части её территории (островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды)», — сообщило ведомство.

Прокуратура отметила, что долгое время союз формирует негативное мнение о России, что в условиях роста антироссийских настроений в Японии повышает риски дестабилизации обстановки вокруг Курильских островов.

Ранее в Синей книге по дипломатии Японии за 2023 год Токио использовал формулировку о «незаконной оккупации северных территорий» (Курильских островов. — RT).

Японский премьер Фумио Кисида заявил, что позиция руководства страны в отношении островов, входящих в южную часть Курил, в будущем не изменится.

В МИД России напомнили, что такие упоминания в японской Синей книге по дипломатии Москва считает ничтожными, острова являются неотъемлемой частью России.

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