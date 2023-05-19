Опрос: 44% россиян планируют найти подработку в ближайшее время

Аналитики сервисов «Работа.ру» и «Подработка» провели исследование и выяснили, сколько россиян подрабатывают и где именно они ищут дополнительную работу. Результаты опроса имеются в распоряжении RT.

Так, почти четвёртая часть респондентов (22%) уже занята подработкой, а значительная часть опрошенных (44%) планируют найти дополнительную работу в ближайшее время.

При этом 34% участников опроса заявили, что сейчас подрабатывать не хотят, подчёркивается в исследовании.

Как выяснили аналитики, большинство респондентов (60%) отметили, что подработка не относится к их основной профессии и даёт возможность для альтернативных источников дохода.

Отмечается, что 40% опрошенных рассматривают подработку как дополнительный заработок по основной профессии.

Самыми популярными площадками для поиска подработки оказались сайты по поиску работы — 72% респондентов использовали их для поиска вакансий.

Знакомые и друзья также играют важную роль в процессе поиска подработки: 50% респондентов полагались на личные связи, отметили эксперты.

Группы и чаты (23%), сайты по поиску специалистов (17%) и социальные сети (14%) были дополнительными способами, которые использовали опрошенные.

Всего в исследовании приняли участие более 3,1 тыс. пользователей.

Ранее аналитики исследовательского центра «Зарплаты.ру» опросили руководителей организаций и начальников отделов и выяснили, по каким причинам они отпускают подчинённых в течение рабочего дня.