В Социальном фонде Татарстана напомнили школьникам о нюансах работы в каникулы

В Социальном фонде Татарстана рассказали о некоторых особенностях работы школьников и студентов в каникулы. В частности, специалисты порекомендовали подросткам уточнить у работодателя, официальным ли будет трудоустройство.

Как пишет «Реальное время», страховые взносы начисляются только с официальной зарплаты.

Тем, кто в этом году впервые устраивается на работу, важно помнить, что их данные будут храниться только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки. Среди преимуществ цифрового документа — возможность дистанционного трудоустройства.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что сервис «Работа.ру» представил рейтинг сезонных предложений о работе в Москве и регионах.