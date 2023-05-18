Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Социальном фонде Татарстана напомнили школьникам о нюансах работы в каникулы

Короткая ссылка
В Социальном фонде Татарстана рассказали о некоторых особенностях работы школьников и студентов в каникулы. В частности, специалисты порекомендовали подросткам уточнить у работодателя, официальным ли будет трудоустройство.
В Социальном фонде Татарстана напомнили школьникам о нюансах работы в каникулы
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

Как пишет «Реальное время», страховые взносы начисляются только с официальной зарплаты.

Тем, кто в этом году впервые устраивается на работу, важно помнить, что их данные будут храниться только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки. Среди преимуществ цифрового документа — возможность дистанционного трудоустройства.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что сервис «Работа.ру» представил рейтинг сезонных предложений о работе в Москве и регионах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить