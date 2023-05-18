В Социальном фонде Татарстана напомнили школьникам о нюансах работы в каникулы
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Как пишет «Реальное время», страховые взносы начисляются только с официальной зарплаты.
Тем, кто в этом году впервые устраивается на работу, важно помнить, что их данные будут храниться только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки. Среди преимуществ цифрового документа — возможность дистанционного трудоустройства.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что сервис «Работа.ру» представил рейтинг сезонных предложений о работе в Москве и регионах.